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14:00, 2 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове открыли два центра рекрутинга ВСУ

Министерство обороны Украины открыло в Харькове два центра рекрутинга ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Министерство обороны Украины открыло в Харькове два центра рекрутинга Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщил уполномоченный представитель министерства по рекрутингу, советник министра обороны Алексей Бежевец в эфире телеканала «Рада».

«Сегодня в Харькове мы открыли два рекрутинговых центра в разных районах Харькова. Всего семь центров по Украине», — рассказал он.

Первый центр рекрутинга был открыт во Львове в феврале 2024 года, а в марте еще два открылись в Днепропетровске. Бежевец отметил, что в рядах ВСУ не хватает водителей, гранатометчиков и пулеметчиков, хотя наиболее остро ощущается нехватка медперсонала.

Ранее военный аналитик Александр Меркурис отметил, что с начала 2024 года потери ВСУ увеличились в три раза, а за прошедший март ситуация для украинских военных стала еще хуже. По его словам, подобное положение сложилось из-за острой нехватки артиллерийских боеприпасов.

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      Александр Курбатов
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