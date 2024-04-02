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11:54, 2 апреля 2024Экономика

В Москве появились первые клещи

Эксперт Кунафин: в парках Москвы появились первые клещи

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В парках Москвы появились первые клещи. Об этом предупредил жителей столицы начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин, пишет РИА Новости.

«С наступлением теплой погоды на природных территориях Москвы появились первые клещи», — рассказал эксперт и отметил, что пока не идет речи о массовом распространении этих членистоногих. Однако специалист посоветовал соблюдать меры предосторожности — клещи могут переносить опасные заболевания, которые стремительно развиваются.

По словам Кунафина, лучшая профилактика укусов — правильно подобранная одежда и использование репеллентов. Эксперт посоветовал надевать облегающие закрытые вещи из плотных тканей — например, кофту и длинные брюки. «Наденьте головной убор: в волосах клеща труднее всего заметить. Желательно, чтобы и шея была закрыта. Клещи ползут вверх, сверху не прыгают, но могут упасть. Лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде — на ней легче заметить клеща», — порекомендовал специалист.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вылезли тысячи снежных блох. Эти членистоногие просыпаются, когда температура воздуха повышается, но не доходит до плюс 12 градусов Цельсия. Для людей и других живых организмов они не опасны.

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      Нина Ташевская
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