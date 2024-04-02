В России связали удары по Татарстану с годовщиной смерти Татарского

Военкор Коц: удар по Татарстану был организован в годовщину смерти Татарского

Удар дронами по Татарстану был организован Украиной в годовщину смерти военного корреспондента и общественного деятеля Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этой связи порассуждал в своем Telegram-канале российский журналист Александр Коц.

По мнению Коца, у украинских спецслужб есть «тяга к символизму».

«Они бы устроили эту атаку и без привязок к дате. Но сегодняшний день, уверен, был выбран не случайно», — предположил журналист и добавил, что из этого следует, что Татарский по-прежнему не дает украинцам покоя.

2 апреля 2023 года россиянка Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пришла на публичную встречу с военкором Владленом Татарским, где подарила ему статуэтку со взрывным устройством, которое было активировано с помощью телефонного вызова. Взрыв унес жизнь Татарского, еще несколько десятков человек пострадали.

По данным ФСБ, в подготовке теракта принимали участие спецслужбы Украины и их агенты. Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима.

