В России заявили о недопустимости вторых стамбульских переговоров с Украиной

Гаврилов: проведение вторых стамбульских переговоров с Украиной недопустимо

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что проведение вторых стамбульских переговоров для России недопустимо. Его слова передает РИА Новости.

Он указал, что проведение переговоров будет использовано Украиной для передышки, перевооружения и перегруппировки войск Вооруженных сил Украины.

«Мы это уже проходили после переговоров в Стамбуле весной 2022 года, и повторение такого сценария для нас неприемлемо. Поэтому в настоящий момент будущее украинского конфликта решается на поле боя, где наши войска удерживают инициативу по всей линии фронта», — заявил Кириллов.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предложить российскому коллеге Владимиру Путину во время его поездки в Турцию возобновить мирные переговоры по Украине.