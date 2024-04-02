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20:39, 2 апреля 2024Моя страна

В Сибири снимут индийский сериал

В Сибири снимут индийский сериал про сиротство и усыновление

Фото: SKphotographer / Shutterstock / Fotodom

В Сибири снимут индийский сериал, когда в конце текущего года вновь установится снежный покров. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что на днях российские и индийские кинематографисты, которые посетили XXII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, подписали меморандум о создании первого в современной киноистории совместного российско-индийского проекта.

Режиссером картины станет Тина Баркалая. По словам продюсера Екатерины Филипповой, традиционных социальных разоблачений и трагических сюжетов в кино не будет. По ее словам, команда планирует обратить внимание зрителя на проблему сиротства и усыновления.

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«У нас не будет стандартизированного подхода к теме, тяжелого социального вектора. Это история про то, что хороший детский дом иногда лучше, чем плохая семья. Про сильный характер маленькой девочки, которая проходит через разные испытания, делает свой выбор... Нас уже поддержало Минкультуры России, мы получили грант на съемки картины», — рассказала Филиппова.

Известно, что основные события сериала развернутся в Ханты-Мансийске. Кроме того, кинематографисты планируют снимать некоторые эпизоды в Москве и Индии. Актерский состав с российскими и зарубежными звездами уже сформирован.

В марте актер Никита Кологривый рассказал, что хочет снять фильм про геолога Николая Похиленко.

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      Екатерина Ештокина
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