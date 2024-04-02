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15:29, 2 апреля 2024Мир

В США назвали последствия просчета Запада на Украине

Экономист Вольф: просчет Запада привел к катастрофе для Украины

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Американский экономист Ричард Вольф в беседе с YouTube-каналом Dialogue works заявил, что просчет Запада в стремлении использовать Киев для борьбы с Москвой привел к катастрофе для Украины.

Профессор убежден, что просчет западных стран привел к буквальному уничтожению республики, экономика которой не сможет восстановиться несколько лет. «Комбинация из военного и экономического разрушения, а также бегства миллионов граждан представляет собой масштабную катастрофу для Украины», — назвал он последствия решений союзников Киева.

Вольф отметил, что даже со всем вооружением США и Европы, а также азиатских стран одолеть Россию невозможно.

В феврале Вольф признал, что США получают выгоду от конфликта на территории Украины, в то время как Европа ослабела из-за ухудшения отношений с Россией. По его словам, Вашингтон никогда не зависел от российских энергоресурсов, в отличие от европейских стран.

В марте бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что из-за больших потерь в ходе военного конфликта украинский народ может исчезнуть.

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      Варвара Кошечкина
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