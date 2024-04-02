Власти Грузии заподозрили Запад в финансировании радикалов

Спикер парламента Грузии Папуашвили: Запад финансирует радикалов в стране

Некоторые неправительственные организации, действующие во вред Грузии и являющиеся радикальными, финансируются Западом. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, его слова передает «Sputnik Грузия».

«Несмотря на то что лично я не раз напрямую говорил с представителями дипломатии и непосредственно с руководством доноров, есть несколько, которые грубо нарушают стандарты, существующие в сфере международной помощи», — заявил Папуашвили.

Спикер назвал прямым вмешательством в выборы в Грузии финансирование оппозиционного телеканала «Мтавари». Власти страны обвиняли его в пропаганде интересов крупнейшей оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Ранее грузинский депутат, член общественного движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили задался вопросом финансирования ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) в стране международными организациями и посольствами.