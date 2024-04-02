Внешний вид Собчак в боди на новом фото высмеяли в сети

Внешний вид российской телеведущей Ксении Собчак в боди на новом фото высмеяли в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя журналистка разместила серию снимков, на которых предстала в боди кремового оттенка с драпировкой и коричневых кожаных брюках. Поверх боди она надела массивный браслет, а также дополнила свой образ кольцами. Вдобавок звезде сделали укладку с локонами и яркий макияж с акцентом на глаза.

«Офигенное чувство, когда принимаешь себя, свою внешность и кайфуешь от того, какая ты, как выглядишь, прощаешь себе недостатки и наслаждаешься достоинствами. Понимаешь, что любой злой комментарий не имеет к тебе ни малейшего отношения, а только к тому, кто его пишет», — подписала она пост, который набрал более 10 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили образ Собчак в комментариях под постом. «Так а нафига столько мейка и ресниц тогда?», «Тогда зачем так сильно фотошопить?», «А почему фото с фильтрами? С ними я тоже мисс Вселенная», «Мы тоже с трудом, сопротивлением, но кое-как приняли вашу внешность», — высказались подписчики.

В марте Собчак показала архивное фото в прозрачном топе. Журналистка поделилась кадром, где позировала в наряде бордового оттенка. Она примерила укороченный бомбер с вышивкой и облегающие брюки с заниженной талией.