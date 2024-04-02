Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:48, 2 апреля 2024Ценности

Внешний вид Собчак в боди на новом фото высмеяли в сети

Фото: @xenia_sobchak

Внешний вид российской телеведущей Ксении Собчак в боди на новом фото высмеяли в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя журналистка разместила серию снимков, на которых предстала в боди кремового оттенка с драпировкой и коричневых кожаных брюках. Поверх боди она надела массивный браслет, а также дополнила свой образ кольцами. Вдобавок звезде сделали укладку с локонами и яркий макияж с акцентом на глаза.

«Офигенное чувство, когда принимаешь себя, свою внешность и кайфуешь от того, какая ты, как выглядишь, прощаешь себе недостатки и наслаждаешься достоинствами. Понимаешь, что любой злой комментарий не имеет к тебе ни малейшего отношения, а только к тому, кто его пишет», — подписала она пост, который набрал более 10 тысяч лайков.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Пользователи сети оценили образ Собчак в комментариях под постом. «Так а нафига столько мейка и ресниц тогда?», «Тогда зачем так сильно фотошопить?», «А почему фото с фильтрами? С ними я тоже мисс Вселенная», «Мы тоже с трудом, сопротивлением, но кое-как приняли вашу внешность», — высказались подписчики.

В марте Собчак показала архивное фото в прозрачном топе. Журналистка поделилась кадром, где позировала в наряде бордового оттенка. Она примерила укороченный бомбер с вышивкой и облегающие брюки с заниженной талией.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В России выдвинули версии о точке запуска атаковавшего Татарстан беспилотника. Как и откуда он мог нанести удар?

      Число жертв израильского удара по посольству Ирана в Сирии выросло

      Путин призвал сотрудников МВД работать в близких к военному времени условиях

      «Калашников» показал применение «Куба» на видео

      Полковник рассказал об использовании ИИ в оружии России и Украины

      Путин дал оценку актуальным событиям в России в исторической перспективе

      Украина выделила дополнительные деньги на укрепления

      Госдума приняла закон о запрете увольнять вдов участников СВО

      Орбакайте покинула США после скандала с выступлением

      Известная российская актриса назвала лучший город мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше