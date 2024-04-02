Внутриполитические разногласия Германии сломали систему принятия решений ЕС

Politico: система принятия решений ЕС сломана из-за разногласий внутри Германии

Система принятия решений Европейского союза (ЕС) сломана из-за внутриполитических разногласий правящей в Германии коалиции трех партий. Об этом пишет газета Politico.

В частности, проблема вызвана фактором состава коалиционного правительства Олафа Шольца, куда помимо Социал-демократической партии входят «Зеленые», а также Свободная демократическая партия (СвДП). Последняя известна своей поддержкой бизнеса и в последнее время начала блокировать любые инициативы ЕС по экологической политике. Как отмечают авторы материала, подобным образом СвДП стремится удержать падающие рейтинги.

В связи с этим многие противоречия в правящей коалиции проявляются только на финальном этапе согласования решений в рамках всего ЕС. Поэтому за последнее время немецкая сторона в Брюсселе возобновила практику «немецкого голосования», когда Берлин воздерживается от участия в итоговом голосовании по ряду вопросов.

«За несколько недель немецкому правительству удалось растратить репутацию надежного и предсказуемого государства, которое оно создавало на протяжении десятилетий», — приводит издание слова одного из дипломатов. Ряд других источников выражают опасения, что подобное может отразиться и на будущем согласовании помощи Украине.

Ранее стало известно, что спецслужбы стран ЕС начали скоординированную операцию по проверке членов правых партий Европейского парламента (ЕП) из-за поддержки России. Проверки также затронут политиков из Германии.