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13:21, 2 апреля 2024Бывший СССР

Военкор рассказал об ударе по центру подготовки морпехов ВСУ

Военкор Поддубный: ВС России нанесли удар по центру подготовки морпехов ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Центр подготовки морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал вероятной целью ударов Российской армии при обстреле объектов близ села Солончаки Николаевской области. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, целью нанесения ударов, помимо центра подготовки, стали и логистические объекты в Солончаках.

Поддубный напомнил, что осенью 2023 года Вооруженные силы России наносили удары по ангару с десантными катерами ВСУ в Солончаках, которые использовались для переправки с правого на левый берег Днепра.

В январе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что солдаты ВСУ возобновили попытки переправиться на левый берег Днепра после таяния льда. В ответ на попытки десанта военнослужащие группировки войск «Днепр» наносили вооруженным формированиям ВСУ поражение всеми видами огневых средств.

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      Валентин Карант
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