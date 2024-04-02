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10:10, 2 апреля 2024Бывший СССР

Захарова заявила об игнорировании ООН запросов Москвы по Буче

Захарова: многочисленные запросы в ООН о случившемся в Буче остаются без ответа

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Международные организации игнорируют многочисленные запросы Москвы по Буче. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее комментарий опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

Без ответа остались в том числе запросы России об обстоятельствах случившегося в Буче, направленные генсеку ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Москве также не предоставили достоверный список граждан, чьи тела оказались на улицах города. По словам Захаровой, это свидетельствует о том, что «организаторам этой чудовищной постановки есть что скрывать».

Официальный представитель МИД России в очередной раз потребовала международные организации перестать покрывать украинские власти и добиться тщательного расследования. Последнее, уточнила Захарова, позволит выявить следы перемещения тел и установить ответственных за это лиц из Киева.

В МИД России также оценили попытки Украины отметить годовщину инсценировки в Буче. Как отметила Захарова, чтобы отвлечь внимание мировой общественности, Киев провел не одно мероприятие «на костях жертв».

В апреле 2022 года украинские власти, а также ряд иностранных СМИ опубликовали кадры с телами людей, лежащими на улицах Бучи, из которой на тот момент уже вышли российские военные. В Министерстве обороны РФ заявили, что обвинения в якобы причастности к этому Вооруженных сил (ВС) России являются провокацией.

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      Екатерина Грищенко
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