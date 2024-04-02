Захарова заявила об игнорировании ООН запросов Москвы по Буче
Международные организации игнорируют многочисленные запросы Москвы по Буче. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее комментарий опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.
Без ответа остались в том числе запросы России об обстоятельствах случившегося в Буче, направленные генсеку ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Москве также не предоставили достоверный список граждан, чьи тела оказались на улицах города. По словам Захаровой, это свидетельствует о том, что «организаторам этой чудовищной постановки есть что скрывать».
Официальный представитель МИД России в очередной раз потребовала международные организации перестать покрывать украинские власти и добиться тщательного расследования. Последнее, уточнила Захарова, позволит выявить следы перемещения тел и установить ответственных за это лиц из Киева.
В МИД России также оценили попытки Украины отметить годовщину инсценировки в Буче. Как отметила Захарова, чтобы отвлечь внимание мировой общественности, Киев провел не одно мероприятие «на костях жертв».
В апреле 2022 года украинские власти, а также ряд иностранных СМИ опубликовали кадры с телами людей, лежащими на улицах Бучи, из которой на тот момент уже вышли российские военные. В Министерстве обороны РФ заявили, что обвинения в якобы причастности к этому Вооруженных сил (ВС) России являются провокацией.