Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг TikTok

Кирби: Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию вокруг TikTok

Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин во время телефонного разговора затронули ситуацию вокруг социальной сети TikTok. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

По словам Кирби, глава Белого дома сообщил председателю КНР, что дело не в запрете приложения, а в заинтересованности Соединенных Штатов в его отчуждении для защиты национальных интересов страны «в сфере безопасности и обеспечения безопасности данных американцев».

На вопрос, обсуждали ли представители Белого дома с бывшим министром финансов США Стивеном Мнучином имеющиеся у него планы приобретения TikTok, Кирби заявил, что ему неизвестно об этом.

Ранее стало известно, что палата представителей США разработала законопроект, согласно которому доступ к TikTok могут ограничить на территории США. В документе отмечается, что соцсеть представляет угрозу национальной безопасности страны, так как контролируется «иностранными противниками». Согласно проекту, чтобы избежать блокировки TikTok в Соединенных Штатах, ByteDance будет вынуждена продать соцсеть.