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16:21, 3 апреля 2024Наука и техника

Полковник назвал способы борьбы против дронов ВСУ с маяками-ловушками

Полковник Матвийчук: Россия способна уничтожать дроны ВСУ с маяками-ловушками

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

У России есть доступные способы бороться против дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с радиомаяками-ловушками, утверждает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, чем опасны такие беспилотники, особенно если они становятся трофеями.

«Маяки-ловушки — это не новое, они давно уже применяются сторонами. Это используется в разведывательных районах, где сосредоточение противника или техники заблаговременно разведано и установлено точно. Чтобы контролировать их перемещения, устанавливаются такие маяки», — сказал он.

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По словам Матвийчука, с помощью таких дронов украинская сторона может вычислять уязвимые места российских сил. Избежать этого можно, если уничтожать беспилотники с такими датчиками.

«Я полагаю, нужны средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они же (маяки — прим. «Ленты.ру») себя проявляют, когда дроны начинают работать, их радиотехнические средства разведки слышат, видят, устанавливают данные. Конечно, периодически осмотр местности у них заканчивается физическим уничтожением, уничтожением радиотехническими средствами и огневыми средствами — просто расстреливать их из автоматов», — добавил специалист.

3 апреля генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал, что у некоторых трофейных украинских беспилотных летательных аппаратов были обнаружены радиомаяки-ловушки. Они отправляют редкие, но мощные сигналы о местоположении. Устройство способно передавать информацию длительное время на большое расстояние.

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