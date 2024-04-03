Мишустин заявил о шансе России сделать свой электромобиль

Премьер Мишустин рассказал о шансе России сделать неплохой электромобиль

У России есть шанс сделать неплохой собственный электромобиль, и определенные результаты уже есть. Об этом во время отчета в Госдуме заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, помогут в этом «всяческие возможности нашей промышленности». Правительство ожидает хороших результатов по электромобилю «Атом», которым занимается АО «Кама». Разработка полностью основана на российских средствах.

Ранее гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, который руководит этим проектом, рассказал, что заявленные ранее ценовые параметры «Атома» более неактуальны. До каких значений подорожают автомобили, он не уточнил. Планы по началу выпуска модели в 2025 году пока не изменились.

Полтора месяца назад Когогин объяснял, что «Атом» в настоящее время испытывают на донорских кузовах из Китая. В компании надеются, что в перспективе смогут покупать за рубежом компоненты относительно недорого, чтобы контролировать подорожание модели.

К проекту «Атом» привлечено уже 700 человек. Когогин признает, что этого недостаточно для полноценного инжинирингового отдела, но надеется, что альянс с китайскими партнерами закроет пробелы. Собирать электромобили будут на московском заводе «Москвич», который в настоящее время выпускает китайские автомобили под своим брендом.