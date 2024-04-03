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19:12, 3 апреля 2024Мир

Генсек НАТО осудил удар Израиля по гумконвою

Столтенберг осудил удар Израиля по сотрудникам гумконвоя World Central Kitchen

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил атаку израильской армии по сотрудникам гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), сообщает ТАСС. Удар Израиля по гумконвою в секторе Газа неприемлем, подчеркнул он.

По его словам, в анклаве происходит гуманитарная катастрофа, мирные жители Газы страдают. «Мы видели удар по гуманитарным работникам, я осуждаю этот удар», — подчеркнул генсек.

Столтенберг отметил, что приветствует намерение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провести расследование этого инцидента.

Ранее ЦАХАЛ назвал ошибкой удар по гумконвою в Газе. Израильские военные уточнили, что удар не был нанесен с намерением причинить вред гуманитарным работникам.

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      Виктория Кондратьева
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