Генсек НАТО осудил удар Израиля по гумконвою

Столтенберг осудил удар Израиля по сотрудникам гумконвоя World Central Kitchen

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил атаку израильской армии по сотрудникам гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), сообщает ТАСС. Удар Израиля по гумконвою в секторе Газа неприемлем, подчеркнул он.

По его словам, в анклаве происходит гуманитарная катастрофа, мирные жители Газы страдают. «Мы видели удар по гуманитарным работникам, я осуждаю этот удар», — подчеркнул генсек.

Столтенберг отметил, что приветствует намерение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провести расследование этого инцидента.

Ранее ЦАХАЛ назвал ошибкой удар по гумконвою в Газе. Израильские военные уточнили, что удар не был нанесен с намерением причинить вред гуманитарным работникам.

