Глава МИД Латвии предложил способ пополнения фонда помощи НАТО Украине

Глава МИД Латвии Кариньш: страны-члены НАТО будут пополнять фонд помощи Киеву

Фонд военной помощи НАТО Украине будет пополняться за счет стран-членов альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает Reuters.

Кариньш выступил с заявлением перед началом встречи глав МИД стран НАТО. Он сообщил, что планируемый фонд помощи альянса Киеву в размере 100 миллиардов евро будет финансироваться государствами альянса.

«Мы должны показать Украине, что ее финансовые проблемы могут быть решены», — заявил дипломат. По его словам, размеры взносов в фонд помощи НАТО должны рассчитываться в процентах от ВВП. Кариньш призвал страны альянса пожертвовать 0,25 процента ВВП на поддержку Киева сверх стандартных расходов на оборону.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны увеличить помощь Вооруженным силам Украины из-за проблем на поле боя. Он также обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить пакет помощи Украине.