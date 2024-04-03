Голая женщина отобрала электрошокер у полицейского и выстрелила в него

KSLA: в США голая женщина выстрелила в полицейского из электрошокера

В США обнаженная женщина подралась с полицейским и выстрелила в него из его же электрошокера. Об этом сообщает KSLA.

Инцидент произошел в городе Шривпорт, штат Луизиана, ночью 30 марта. Сотрудники полиции отреагировали на сообщение о голой женщине на улице. Когда правоохранители нашли американку и попытались взять ее под стражу, та начала бороться с одним из них.

Сотрудник полиции попытался применить электрошокер, однако женщина отобрала его и выстрелила правоохранителю в руку. Другой полицейский, ставший свидетелем произошедшего, произвел два выстрела из служебного пистолета и один раз попал в нарушительницу порядка.

Женщина и полицейский были доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Обвинения американке пока время не предъявлены.

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