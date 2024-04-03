МакSим отдохнула в бикини на яхте

Российская певица МакSим снялась в черном бикини и леопардовой тунике на яхте

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) снялась в откровенном наряде на яхте во время отдыха. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя исполнительница предстала перед камерой, позируя на палубе в черном бикини с завязками на шее. Также она примерила полупрозрачную тунику с леопардовым принтом и бейсболку в тон купальнику. Кроме того, звезда надела солнцезащитные очки и уложила волос в пучок.

В свою очередь, в сторис знаменитость показала крупным планом область бюста и татуировку на руке.

В феврале МакSим снялась в прозрачном наряде рядом с медведем.