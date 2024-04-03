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07:50, 3 апреля 2024Спорт

Майк Тайсон назвал самый приятный момент в карьере

Майк Тайсон назвал самым приятным моментом завоевание титула WBC после тюрьмы

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV назвал самый приятный момент в карьере.

Экс-спортсмен признался, что больше всего был рад завоеванию титула Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, после того как вышел из тюрьмы. «Тюремное заточение и все такое, а потом выходишь и становишься самым богатым спортсменом в мире», — заявил он.

7 марта стало известно, что Тайсон проведет поединок против блогера Джейка Пола. Бой пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне 20 июля.

В 1992 году Тайсон был осужден на три года по делу об изнасиловании победительницы конкурса «Мисс Черная Америка» Дезире Вашингтон. В 1996 году он победил Фрэнка Бруно и стал чемпионом WBC в супертяжелом весе. Всего Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед и потерпел 6 поражений. Еще два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.

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      Анастасия Борисова
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