МИД России проследит за реакцией ряда стран на запросы о терактах

Захарова: МИД России проследит за реакцией ряда стран на запросы о терактах

МИД России проследит за реакцией ряда стран на запросы Генпрокуратуры об организуемых в России терактах. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, передает ТАСС.

«Будем следить за реакцией наших правоохранительных органов и за реакцией за рубежом», — рассказала дипломат.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России направила США, Германии, Франции и Кипру запросы группы депутатов Госдумы о расследовании причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию терактов на территории страны. В том числе речь идет и о расследовании подрывов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».