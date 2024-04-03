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14:51, 3 апреля 2024Мир

МИД России проследит за реакцией ряда стран на запросы о терактах

Захарова: МИД России проследит за реакцией ряда стран на запросы о терактах
Сюжет«Северный поток-2»:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

МИД России проследит за реакцией ряда стран на запросы Генпрокуратуры об организуемых в России терактах. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, передает ТАСС.

«Будем следить за реакцией наших правоохранительных органов и за реакцией за рубежом», — рассказала дипломат.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России направила США, Германии, Франции и Кипру запросы группы депутатов Госдумы о расследовании причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию терактов на территории страны. В том числе речь идет и о расследовании подрывов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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      Максим Габриелян
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