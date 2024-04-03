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00:57, 3 апреля 2024Интернет и СМИ

Посла Украины обвинили в запугивании сотрудников немецкой газеты

Berliner Zeitung обвинила посла Украины Макеева в попытках запугать редакцию

Фото: Alexandra Schuler / Global Look Press

Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Алексея Макеева в запугивании сотрудников и нападках на свободу слова. Перед этим дипломат в соцсетях осудил несколько статей издания за их содержание и обнародовал личные данные нескольких редакторов, которые в прошлом работали в RT и Sputnik, рассказала редакция в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Мы против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы», — указано в сообщении.

При этом, отметили в издании, посол ни разу не предпринял попытку связаться с редакцией и выразить свое недовольство напрямую, хотя ранее журналисты брали у него интервью.

Суть претензий Макеева заключается в близости нарратива Berliner Zeitung к российским СМИ. Все потому, что издание публиковала статьи о нежелании Украины пойти на мирные переговоры с РФ и о возможном проигрыше республики в конфликте. Также гнев дипломата вызвал тот факт, что редакция приняла на работу несколько сотрудников агентства МИА «Россия Сегодня» после закрытия RT и Sputnik в Берлине. Наконец, он обратил внимание, что владельцы издания — семья из ГДР, и призвал не читать газету и не давать ее журналистам интервью.

Ранее посол Киева в Берлине Алексей Макеев ответил на предложение Германии заморозить вооруженный конфликт. По его словам, такое решение означало бы начало огромной войны в Европе, к тому же, на присоединенных Россией территориях проживает множество украинцев, которых Киев не хочет «оставлять».

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      Александра Синицына
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