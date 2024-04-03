Россияне вошли в топ-10 любителей импортного алкоголя

Россия заняла девятое место в списке мировых импортеров алкоголя

В 2023 году Россия вошла в топ-10 и заняла девятое место в списке мировых импортеров алкоголя. Об этом со ссылкой на данные национальных статистических служб пишет РИА Новости.

Ввоз алкоголя из-за рубежа в РФ по итогам прошлого года увеличился почти на 19 процентов, до 2,2 миллиарда долларов. Самым популярным импортируемым спиртным напитком стало вино (1,1 миллиарда долларов). Также спросом пользовались крепкий алкоголь (730 миллионов долларов) и пиво (301 миллион долларов). При этом главными поставщиками таких товаров в Россию стали страны Евросоюза (85 процентов) и Грузия (11 процентов).

Лидером рейтинга стран-любителей импортного алкоголя стали США, хотя объем ввоза за прошлый год снизился на 8 процентов, до 26 миллиардов долларов. На эту страну приходится почти треть (29 процентов) всех поставок спиртного на мировых рынках. На втором месте рейтинга осталась Великобритания (7,2 миллиарда долларов), замыкает тройку лидеров Германия (5,3 миллиарда).

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России необходимо развивать собственное виноградное производство и производственные мощности. Он призвал обеспечить учет в ЕГАИС винограда, использованного при производстве винодельческой продукции. Глава ведомства уточнил, что речь идет об учете видов продукции, объемов неиспользованного сырья, сортов винограда и данных о виноградных насаждениях.