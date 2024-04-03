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17:20, 3 апреля 2024Россия

Садовничий рассказал Путину о недоразвитости кампуса МГУ

Президент Путин провел встречу с ректором Московского госуниверситета Садовничим

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с ректором Московского государственного университета Виктором Садовничим. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Во время встречи ректор МГУ поблагодарил главу государства за оказываемую вузу поддержку и отметил, что все руководство вуза делает так, чтобы система образования стала лучшей в мире. После этого он сообщил президенту, что кампус МГУ является недоразвитым и попросил у российского лидера дополнительную поддержку на его развитие.

«Если мы освоим ту территорию — такого университета в мире больше не будет», — заявил он.

В свою очередь, Путин ответил Садовничему, что обсудит поддержку вуза с коллегами и, вероятнее всего, помощь будет оказана. «Найдем возможность МГУ-то поддержать», — подытожил президент.

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      Марк Леонов
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