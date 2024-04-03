Садовничий рассказал Путину о недоразвитости кампуса МГУ

Президент Путин провел встречу с ректором Московского госуниверситета Садовничим

Президент России Владимир Путин провел встречу с ректором Московского государственного университета Виктором Садовничим. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Во время встречи ректор МГУ поблагодарил главу государства за оказываемую вузу поддержку и отметил, что все руководство вуза делает так, чтобы система образования стала лучшей в мире. После этого он сообщил президенту, что кампус МГУ является недоразвитым и попросил у российского лидера дополнительную поддержку на его развитие.

«Если мы освоим ту территорию — такого университета в мире больше не будет», — заявил он.

В свою очередь, Путин ответил Садовничему, что обсудит поддержку вуза с коллегами и, вероятнее всего, помощь будет оказана. «Найдем возможность МГУ-то поддержать», — подытожил президент.