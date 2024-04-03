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11:36, 3 апреля 2024Россия

Стало известно об атаке ВСУ на один из крупнейших агрокомплексов России

Mash: ВСУ сбросили взрывчатку на агрокомплекс в Белгородской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили четыре взрывных устройства на «Агро-Белогорье» — один из крупнейших агрокомплексов России, расположенный в Белгородской области. Об атаке стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, в результате пострадал 41-летний сотрудник агрокомплекса. В больнице у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, контузию и множественные гематомы. Информация о разрушениях не уточняется

Как пишет канал, дрон, сбросивший взрывчатку на предприятие, предварительно, запустили с территории Харьковской области.

«Агро-Белогорье» входит в перечень системообразующих организаций России. Компания является одним из ведущих поставщиков свинины в стране, а также специализируется на молочном животноводстве и производстве кормов.

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Ранее ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. В результате оказались повреждены два частных жилых дома, а также линии электропередачи и газоснабжения. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. На месте работают сотрудники оперативных служб.

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      Константин Лысяков
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