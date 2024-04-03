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12:44, 3 апреля 2024Спорт

В Кремле оценили заявления МОК о турнирах в России

Песков о заявлениях МОК про турниры в России: это узурпация права на спорт

Фото: yu_photo / Shutterstock / Fotodom

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о турнирах в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не можем согласиться, конечно, с отношением господина Баха к планам России проведения крупных международных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт, на дух спорта, она неприемлема ни для кого», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что неготовность и нежелание главы МОК отмежеваться от политики наносит ущерб олимпийскому движению.

Ранее МОК назвал Игры дружбы политизированным мероприятием российского правительства. Организация призвала всех участников олимпийского движения отказаться от участия в соревнованиях.

Игры дружбы состоятся в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. В феврале заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что в турнире примут участие представители 34 стран.

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