В российском городе степной лисенок пролез в многоэтажный дом и попал в ловушку

В Волгограде спасли степного лисенка, пролезшего в многоэтажный дом

В Красноармейском районе Волгограда степной лисенок, или корсак, залез в многоэтажный дом и попал в ловушку, из которой его спасли местные жители. Об этом сообщает KP.RU.

Инцидент произошел во вторник, 2 апреля. Россияне, жители многоэтажки, заметили дикого лисенка на лестничной клетке. «Зверек забрался аж на третий этаж дома и попал в ловушку», — сказано в сообщении.

Как маленький хищник попал в подъезд — неизвестно. При этом уточняется, что корсак забился в угол и был в большом стрессе.

Увидевшая его жительница многоэтажки обратилась за помощью к волонтерам «Птичий остров». Активисты приехали на место и забрали детеныша.

«Малыш пойман, ждет осмотра!» — заявила зоозащитник и основатель «Птичьего острова» Алина Ерина. По ее словам, сейчас животное в безопасности, видимых травм на его теле нет. В скором времени, после карантина и прививок, лисенка отправят в дикую природу.

На данный момент не исключено, что на юге Волгограда корсака может искать его мать. В связи с этим местных жителей призвали быть осторожными.

Ранее стало известно, что в Приморском крае спасли гималайского медвежонка, оставшегося без матери. А в конце ноября в Саратове ветеринары вылечили белку-летягу.