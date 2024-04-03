В российском регионе загорелось предприятие по выпуску заборов

В Ставропольском крае загорелось предприятие по выпуску заборов

В городе Невинномысск в Ставропольском крае загорелось предприятие по выпуску штамповочных заборов. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

«Пожарные (...) и спасатели АСГ Невинномысска ПАСС СК тушат возгорание в ангаре по производству штамповочного забора в Невинномысске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Позднее появилось сообщение о ликвидации открытого горения.

Ранее жители подмосковного Подольска сообщили о хлопке и пожаре на электроподстанции. На опубликованном ролике видно, что над зданием подстанции поднимается столб черного дыма.