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14:48, 3 апреля 2024Россия

В российском регионе загорелось предприятие по выпуску заборов

В Ставропольском крае загорелось предприятие по выпуску заборов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В городе Невинномысск в Ставропольском крае загорелось предприятие по выпуску штамповочных заборов. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

«Пожарные (...) и спасатели АСГ Невинномысска ПАСС СК тушат возгорание в ангаре по производству штамповочного забора в Невинномысске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Позднее появилось сообщение о ликвидации открытого горения.

Ранее жители подмосковного Подольска сообщили о хлопке и пожаре на электроподстанции. На опубликованном ролике видно, что над зданием подстанции поднимается столб черного дыма.

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      Никита Абрамов
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