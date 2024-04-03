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16:13, 3 апреля 2024Экономика

В российском регионе заметили «тающий» асфальт

Губернатор Мазур потребовал разобраться с тающим асфальтом в Томске

Фото: Artem Labunsky / Unsplash

В Томске заметили асфальт, который сходит с дорог вместе со снегом. Разобраться с «тающим» покрытием потребовал губернатор российского региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

Поводом послужили многочисленные жалобы от жителей на состояние дорог после зимы. «Обратился к ТГАСУ, чтобы специалисты университета дали экспертное заключение о причинах "таяния" асфальта на самых разбитых участках. Где нарушена технология дорожных работ, а где — правила зимнего содержания и эксплуатации», — заявил Мазур.

Губернатор также поручил муниципальным властям ускорить вывоз снега с улиц, не дожидаясь его таяния. «В первую очередь с тех улиц, внутриквартальных проездов и дворов, где людям особенно сложно», — уточнил Мазур.

Ранее в Петрозаводске трактор убрал скопившийся на дороге снег вместе с асфальтом. Машина спускалась по лестнице недалеко от дома №42 на улице Правды и повредила дорожное покрытие.

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      Нина Ташевская
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