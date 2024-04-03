В США предрекли Ким Чен Ыну уничтожение в большинстве сценариев корейской войны

Bloomberg: Ким Чен Ына ждет уничтожение в большинстве сценариев корейской войны

При большинстве сценариев боевых действий на Корейском полуострове лидера КНДР Ким Чен Ына ждет уничтожение. Такие последствия главе Северной Кореи предрекли опрошенные Bloomberg эксперты.

«Большинство аналитиков утверждают, что любая полномасштабная атака стала бы актом отчаяния или самоубийства, вызвав ответные действия со стороны Южной Кореи и США, которые положили бы конец почти 80-летнему правлению семьи Ким», — утверждается в публикации.

Северокорейских лидеров, в том числе самого Ким Чен Ына, назвали целью в возможном военном конфликте и добавили, что у Южной Кореи есть планы по физическому устранению лидера КНДР в случае начала войны.

Издание также сообщило о якобы устаревшем военном оборудовании у Северной Кореи и привело слова политолога американского исследовательского института Rand Майкла Мазарра, заявившего, что Южная Корея и США «мгновенно, с самых первых мгновений войны, получили бы абсолютное превосходство в воздухе всеми возможными способами».

В конце марта Ким Чен Ын посетил одну из танковых частей армии КНДР и рассказал о подготовке войск к возможной войне.