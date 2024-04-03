Врачи российского психдиспансера отказались отдавать восьмилетнего пациента

В Челябинске врачи психдиспансера отказались отдавать восьмилетнего пациента

В Челябинске родители восьмилетнего мальчика заявили, что врачи психоневрологического диспансера отказались отдать им на выходные сына. Россияне предположили, что сотрудники учреждения издеваются над их ребенком. Об этом отец пациента рассказал изданию 31TV.RU.

Мужчина отметил, что две недели назад они с супругой отдали сына на обследование, поскольку у того были проблемы с гиперактивностью. За все время, пока школьник находился в медучреждении, ему не давали видеться с семьей. Когда родители все же добились встречи с сыном, то заметили, что ребенок стал странно себя вести.

«Плачет, говорит: я боюсь туда идти, меня привязывают, бьют. На руках у него синяки, как будто за них хватали, и укусы. На шее царапины у него», — заявил отец.

Россиянину не разрешили сфотографировать синяки сына. После визита мужчина обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Абакане 46-летний мужчина угрожал взорвать диспансер из-за недовольства своими анализами.