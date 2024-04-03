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14:11, 3 апреля 2024Мир

Захарова анонсировала ответ на санкции Южной Кореи против российских судов

Захарова: Москва ответит на ввод Южной Кореей санкций против российских судов
СюжетСанкции против России:

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Москва ответит на ввод Южной кореей санкций против российских судов. Подобные меры официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала в ходе брифинга, трансляция которого ведется на Rutube.

«Мы разочарованы попытками южнокорейской стороны решить комплекс проблем Корейского полуострова показавшим свою неэффективность методом санкционно-силового давления», — заявила она.

По словам дипломата, этот недружественный шаг вызывает глубокое сожаление и ведет к нагнетанию напряженности в отношениях двух стран. «Введение нелегитимных санкций будет иметь негативные последствия для отношений с Россией», — подчеркнула Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что сотрудничество России с КНДР не противоречит международному праву, а Москва привержена выполнению резолюций Совбеза ООН.

Ранее Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен в ближайшее время посетить Китай. В ходе визита он встретится с главой МИД КНР Ван И.

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      Виктория Кондратьева
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