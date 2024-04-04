12-летняя невеста 63-летнего священника попала под защиту полиции

BBC: в Гане 12-летнюю невесту 63-летнего священника взяла под защиту полиция

В Гане 12-летняя девочка, которая стала невестой влиятельного 63-летнего священника, попала под защиту полиции. Об этом пишет BBC News.

Нуумо Боркети Лове Цуру XXXIII заключил брак с девочкой 30 марта. На церемонии присутствовали десятки местных жителей. Женщины, пришедшие на свадьбу, призывали юную невесту быть готовой к выполнению супружеских обязанностей, наряжаться и пользоваться духами, чтобы быть более сексуально привлекательной для священника. Видео с торжества вызвало возмущение у жителей Ганы, где браки разрешены лишь с 18 лет. Они усомнились в церемониальной природе брака и потребовали провести расследование.

Полиция отреагировала на призыв граждан. Правоохранители нашли девочку и взяли ее и ее мать под защиту. Полицейские также связались с министром по делам детства и с Департаментом социального обеспечения, которые окажут девочке помощь на время расследования.

Лидеры общины Нунгуа, к которой принадлежат и девочка, и священник, заявили, что критика церемонии бракосочетания «исходит из невежества». Они отметили, что роль девушки как жены священника является «чистой традицией и обычаем». По словам лидеров общины, девочка еще шесть лет назад начала проходить необходимые обряды, чтобы в будущем стать женой священника. Они подчеркнули, что это не помешало ей получить образование.

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