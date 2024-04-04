Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:08, 4 апреля 2024Из жизни

12-летняя невеста 63-летнего священника попала под защиту полиции

BBC: в Гане 12-летнюю невесту 63-летнего священника взяла под защиту полиция

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

В Гане 12-летняя девочка, которая стала невестой влиятельного 63-летнего священника, попала под защиту полиции. Об этом пишет BBC News.

Нуумо Боркети Лове Цуру XXXIII заключил брак с девочкой 30 марта. На церемонии присутствовали десятки местных жителей. Женщины, пришедшие на свадьбу, призывали юную невесту быть готовой к выполнению супружеских обязанностей, наряжаться и пользоваться духами, чтобы быть более сексуально привлекательной для священника. Видео с торжества вызвало возмущение у жителей Ганы, где браки разрешены лишь с 18 лет. Они усомнились в церемониальной природе брака и потребовали провести расследование.

Полиция отреагировала на призыв граждан. Правоохранители нашли девочку и взяли ее и ее мать под защиту. Полицейские также связались с министром по делам детства и с Департаментом социального обеспечения, которые окажут девочке помощь на время расследования.

Материалы по теме:
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы» Православный священник годами совращал мальчиков. Они молчали шесть лет
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы»Православный священник годами совращал мальчиков. Они молчали шесть лет
4 декабря 2018
«Не думаю, что Бог простит» Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
«Не думаю, что Бог простит»Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
9 сентября 2019

Лидеры общины Нунгуа, к которой принадлежат и девочка, и священник, заявили, что критика церемонии бракосочетания «исходит из невежества». Они отметили, что роль девушки как жены священника является «чистой традицией и обычаем». По словам лидеров общины, девочка еще шесть лет назад начала проходить необходимые обряды, чтобы в будущем стать женой священника. Они подчеркнули, что это не помешало ей получить образование.

Ранее сообщалось, что в Шотландии 90-летний бывший монах, отбывающий тюремное наказание за сексуальное насилие над детьми, не признал свою вину и назвал своих жертв «невменяемыми». Как утверждают жертвы мужчины, он неоднократно подвергал их физическому и сексуальному насилию.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России прорвали оборону Часова Яра

      Карлсон резко раскритиковал Конгресс из-за ВСУ

      Два теплохода столкнулись в Ростовской области

      В российском городе после падения сбитого беспилотника начался пожар на рынке

      Головин признан лучшим футболистом «Монако» в марте

      Израиль ответил на угрозы Ирана

      Над Белгородской областью сбили украинский дрон

      В США описали будущее Украины

      Инвалида, беременную и еще шесть туристов бросили на острове. Они два дня догоняли корабль, а их отдых стал кошмаром

      12-летняя невеста 63-летнего священника попала под защиту полиции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше