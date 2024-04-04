21-летняя украинская модель разбилась на Ferrari в Италии

Украинская модель Анна Краевская разбилась на Ferrari в Италии

Украинская модель Анна Краевская разбилась на дорогостоящей машине в Италии. Об этом пишет La Repubblica.

Сообщается, что за рулем автомобиля марки Ferrari, в котором также находилась 21-летняя манекенщица, был гражданин Швейцарии Хюсни Кестай, известный как Dj Style Q. По данным издания, машина двигалась на скорости около 320 километров в час и врезалась в ограждение, вследствие чего ее разорвало на несколько частей. Кроме того, произошло возгорание автомобиля.

Отмечается, что опознать Краевскую следователям дорожной полиции помогло заявление об исчезновении, которое ранее подали в швейцарскую полицию ее друзья.

В марте 2023 года была раскрыта опасность вождения машины в солнцезащитных очках. Так, эксперт напомнил об аварии, которая произошла в 2007 году с участием американской актрисы и звезды телесериала «Зачарованные» Роуз МакГоуэн. Тогда знаменитость находилась на заднем сиденье автомобиля в темных очках, линзы которых в момент столкновения транспортных средств разбились и мелкие осколки попали ей в глаза.

