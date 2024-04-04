56-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки книги

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки своей кулинарной книги под названием «Я люблю тебя: рецепты от всего сердца». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одних размещенных фото 56-летняя звезда «Спасателей Малибу» предстала сидящей на кухонном столе. На ней белая футболка и джинсы с высокой посадкой. На других снимках знаменитость позировала в сером свитере, держа в руке яблоко. Видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы распущены.

Поклонники оценили естественную красоту Андерсон в комментариях под постом. «Выглядишь все моложе и моложе», «Потрясающе!», «Ты просто прекрасна», «Удивительная Памела», «Очаровательная улыбка», — писали они.

В марте Андерсон попала в объектив папарацци без макияжа и вызвала споры в сети. Тогда уличные фотографы заметили знаменитость перед презентацией новой коллекции одежды, созданной совместно с брендом RE/DONE. Звезда была запечатлена в джинсах с широкими штанинами, рубашке из денима и босоножках на шпильке.