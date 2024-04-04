Американский дипломат призвал США относиться к России как к сверхдержаве

Экс-постпред США при НАТО Хантер призвал относиться к РФ как к сверхдержаве

США должны смириться с тем, что Россия становится свердержавой, и необходимо к ней соответствующе относиться. С таким заявлением в статье для онлайн-издания Responsible Statecraft выступил бывший американский постпред при НАТО Роберт Хантер.

«Сейчас слишком легко стали игнорировать неоспоримую геополитическую реальность: от России нельзя избавиться по желанию. В определенный момент она снова станет великой державой», — написал он, призвав Запад, и США в частности, «учитывать этот факт».

По мнению бывшего дипломата, Североатлантический альянс по этой причине должен избегать конфронтации с Россией, а также стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине.

«НАТО не должна исключать невоенные методы, включая поиск путей мирного решения конфликта России и Украины», — резюмировал Хантер.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ухудшение отношений России с НАТО происходит предсказуемо и преднамеренно. «НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня», — сказал он.