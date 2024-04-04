Американский экономист назвал клоунами инициаторов изъятия российских активов

Экономист Сакс назвал клоунами инициаторов изъятия замороженных активов РФ

Американский экономист Джеффри Сакс в интервью изданию The Hill назвал клоунами инициаторов изъятия замороженных российских активов, отметив, что политики не предусматривают последствий подобного решения.

«Эти люди не думают и на день вперед, попросту импровизируют. Эти люди ведут себя как клоуны», — подчеркнул эксперт.

По словам Сакса, легальных оснований для конфискации активов в настоящее время не существует, это решение окажет существенное влияние на мировую финансовую систему.

Ранее стало известно, что союзники России решили надавить на Европейский союз (ЕС) в вопросе замороженных российских активов, призывая не конфисковывать их.