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13:18, 4 апреля 2024Ценности

Блогерша раскрыла главные ошибки при стирке джинсов

Фото: Jason Leung / Unsplash

Модная блогерша Джессика Олдфилд раскрыла главные ошибки в стирке джинсов. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь инфлюэнсерша призвала не подвергать данный предмет гардероба частой чистке. «Деним — это натуральное волокно, а это означает, что он, скорее всего, начнет разрушаться», — предупредила она и посоветовала стирать подобные вещи после 10-15 носок.

Кроме того, Олдфилд порекомендовала не использовать кондиционер, поскольку из-за его смягчающего действия джинсы могут утратить форму. Вдобавок во время стирки в машинке необходимо застегивать все молнии и пуговицы на изделиях, а также соблюдать температурный режим. «Чтобы джинсы не садились и не выцветали, никогда не стирайте их при температуре выше 40-30 градусов. Если температура недостаточно высокая для удаления пятен, обработайте их отдельно», — объяснила собеседница издания.

В заключение девушка рассказала об эффективности уксуса для сохранения цвета джинсов и устранения неприятного запаха. В первом случае продукт нужно смешать с солью и добавить к изделию во время первой стирки, а во втором — с водой и распылить на ткань.

В марте блогерша Ру с никнеймом @rooshome раскрыла простой способ вернуть белизну носкам. Она рассказала, что избавить носки от загрязнений, бактерий и неприятного запаха поможет лимон.

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      Мария Винар
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