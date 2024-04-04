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00:37, 5 апреля 2024Спорт

«Челси» благодаря двум голам в добавленное время победил «Манчестер Юнайтед»

«Челси» благодаря двум голам в добавленное время со счетом 4:3 победил МЮ

Фото: Dylan Martinez / Reuters

«Челси» на своем поле победил «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 4 апреля, и завершилась со счетом 4:3. Лондонцы к 19-й минуте вели с преимуществом в два мяча после голов Конора Галлахера и Коула Палмера.

Однако еще в первом тайме Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеш восстановили равенство, а во втором тайме Гарначо оформил дубль и вывел манкунианцев вперед. В добавленное время Палмер забил еще дважды и принес «Челси» победу.

МЮ набрал 48 очков и занимает шестое место в чемпионате. «Челси» имеет в активе 43 очка и находится на 10-й позиции.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 7 апреля сыграет с «Ливерпулем». «Челси» в тот же день на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед».

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      Алексей Гусев
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