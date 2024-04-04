ИИ оказался убедительнее человека в спорах

arXiv: чат-боты оказались на 82 процента успешнее людей в дебатах

Швейцарские ученые выяснили, что чат-боты и генеративные модели искусственного интеллекта (ИИ) обладают гораздо большей убедительностью в спорах. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сервере препринтов arXiv.

Специалисты провели эксперимент, в котором организовали участие в дебатах между живыми собеседниками и чат-ботами на основе модели GPT-4. Оказалось, что ИИ значительно превосходит людей в спорах и отстаивании собственной позиции. Чат-боты переубеждали оппонентов на 82 процента чаще, чем живые люди.

Для исследования ученые выбрали несколько тем для дебатов — например, стоит ли отказаться от бумажных денег, уместно ли проводить лабораторные тесты на животных, должна ли расовая принадлежность быть фактором при поступлении в колледж. Участников разделили на две группы — чат-боты против людей и две команды людей, дебатирующих друг против друга.

Оказалось, что чат-боты гораздо лучше находят аргументы для того, чтобы переубедить оппонента. При этом если виртуальному собеседнику сообщить подробные данные о человеке, то он окажется еще эффективнее в споре. Напротив, как только людям предоставили данные об оппонентах, их показатели ухудшились.

«Другими словами, ИИ-модели не только способны эффективно использовать личную информацию для адаптации своих аргументов, но и преуспевают в этом гораздо эффективнее, чем люди», — заключили ученые.

Ранее стало известно, что компании OpenAI и Microsoft выпустят суперкомпьютер с поддержкой искусственного интеллекта. Бюджет проекта может составить 100 миллиардов долларов.