Ди Каприо заметили с известным дизайнером на фоне слухов о помолвке

Американского актера и продюсера Леонардо Ди Каприо заметили с известным дизайнером Стеллой Маккартни на фоне слухов о помолвке с моделью Витторией Черетти, пишет Page Six.

Папарацци засняли 49-летнего актера с 52-летней женщиной в Лос-Анджелесе, когда они подъезжали на машине к отелю «Беверли-Хиллз». При этом Ди Каприо был за рулем автомобиля, а Маккартни сидела на пассажирском сиденье.

На размещенных снимках видно, что продюсер надел светло-серые зауженные джинсы и белую футболку-поло, черную бейсболку и солнцезащитные очки. Модельер предстала в черном классическом костюме, состоящем из удлиненного пиджака и брюк.

Отмечается, что звезды встретились, чтобы обсудить совместные экологические проекты.

В марте были раскрыты новые подробности романа Ди Каприо и его возлюбленной. По словам анонимного источника, актер пока не готов сделать избраннице предложение руки и сердца.