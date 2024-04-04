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08:00, 4 апреля 2024Силовые структуры

Директора российской школы олимпийского резерва обвинили в растрате

В Новосибирске директора школы олимпийского резерва обвинили в растрате

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Новосибирске директора «Спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» обвинили в растрате и взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, с сентября 2020 года по ноябрь 2022 года мужчина оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна в центре города, но при этом бассейн «Центром ВВС» не использовался. Он был предоставлен организации, оказывающей услуги по занятиям детским плаванием. Сумма растраты составила более шести миллионов рублей.

А с октября 2020 года по февраль 2024 года директор получал вознаграждения на 1,4 миллиона рублей от представителя организации за аренду бассейна.

Возбуждено дело по части 4 статьи 160 («Растрата») и части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Решается вопрос об аресте фигуранта.

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы заключил под стражу бывшего гендиректора хоккейного стадиона «СКА Арена» Игоря Забирана, проходящего по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.

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      Екатерина Кашурникова
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