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19:20, 4 апреля 2024Экономика

Доля доллара в мировых расчетах упала до минимума с июля

РИА Новости: доля доллара в расчетах через SWIFT сократилась до 46,56 процента

Фото: Unsplash

По итогам февраля 2024 года доля доллара в структуре мировых расчетов через Международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей (SWIFT) сократилась до 46,56 процента. Этот показатель стал минимальным с июля прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

В сравнении с январским показателем достигнутый в феврале результат упал на 0,08 процентного пункта (п.п.). Несмотря на сокращение доли доллара, американская валюта осталась самой востребованной в глобальной системе расчетов.

На втором месте по популярности оказался евро. Доля европейской валюты в структуре мировых расчетов через SWIFT за последний зимний месяц выросла на 0,23 п.п. и достигла уровня в 23,25 процента. Доля британского фунта стерлингов в системе международных платежей за этот период времени сократилась на 0,2 п.п. и опустилась до отметки в 6,9 процента.

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В свою очередь, доля китайского юаня в феврале снизилась на 0,51 п.п. и составила 4 процента. Доля японской иены за этот период времени, наоборот, подросла на 0,17 п.п. и достигла уровня в 3,73 процента. В топ-10 самых популярных валют также вошли канадский, австралийский, гонконгский и сингапурский доллары, а также тайский бат.

Доля евро в структуре глобальных расчетов через SWIFT продолжает находиться вблизи своего исторического минимума с августа 2023 года. По итогам последнего летнего месяца прошлого года доля европейской валюты опустилась до уровня в 23,2 процента. Столь низких показателей не фиксировалось за всю историю наблюдений.

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      Анатолий Акулов
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