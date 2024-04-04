Двоих братьев-россиян осудят за изнасилование и расправу над двумя подругами

Братья-рецидивисты предстанут перед судом за убийство и изнасилование на Урале

В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух братьев-рецидивистов, подозреваемых в изнасиловании и расправе над двумя подругами больше десяти лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по региону Александр Шульга.

Мужчины 1979 и 1982 годов рождения обвиняются по статьям 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») и 105 УК РФ. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, скелетированные останки двух женщин были обнаружены 25 августа 2013 года при раскопке грунта около автодороги Красноуфимск — Симинчи. Экспертиза установила, что они принадлежат двум подругам, которые пропали на Урале годом ранее. Спустя десять лет, в августе 2023 года, силовики установили и задержали двух братьев, подозреваемых в преступлении.

Мужчины во всем сознались. Ранее они уже были судимы.

Ранее следователи в Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, который обвиняется в ограблении торгового павильона и расправе над его сторожем, совершенными 23 года назад.