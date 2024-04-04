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11:43, 4 апреля 2024Мир

Генсек НАТО рассказал о необходимости боевых действий на Украине для альянса

Генсек НАТО Столтенберг: конфликт на Украине обеспечивает безопасность альянса

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Конфликт на Украине необходим для НАТО, так как обеспечивает безопасность Североатлантического альянса, а поставки оружия Киеву являются инвестицией в собственную безопасность. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«То, что вы делаете, — это очень нужно для безопасности НАТО. Поддержка Украины — это не благотворительность, это инвестиции в собственную безопасность стран НАТО», — рассказал генсек.

С соответствующим заявлением Столтенберг выступил на подходе к журналистам совместно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках заседания Совета Украина — НАТО.

Ранее газета Politico сообщила, что министры иностранных дел некоторых стран НАТО закатили глаза от идеи Столтенберга о создании фонда для Украины в размере 100 миллиардов долларов. В частности, ряд стран Западной Европы опасаются, что это подорвет усилия по помощи Киеву в рамках структур Европейского союза (ЕС).

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      Максим Габриелян
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