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14:40, 4 апреля 2024Бывший СССР

Премьер-министр Киргизии посетит США и объяснится об отношениях с Россией

Премьер-министр Киргизии Жапаров посетит США и объяснится об отношениях с РФ
Акылбек Жапаров

Акылбек Жапаров. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что в середине апреля посетит США с объяснениями, почему страна не может прекратить торгово-экономические отношения с Россией. Слова политика передает ТАСС.

«В апреле у меня будет ряд встреч. В Вашингтоне я постараюсь объяснить ситуацию, что мы не можем полностью прекратить наши торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, она является нашим стратегическим партнером», — заявил политик.

Жапаров отметил, что переговоры надеется провести на презентации в Вашингтоне строящейся киргизской гидроэлектростанции Камбар-Ата-1.

Ранее стало известно, что банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт системы «Мир» из-за опасений вторичных санкций США. В Нацбанке страны отметили, что возможность переводов между банками РФ и Киргизии сохранится и после отключения в республике российских карт.

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      Валентин Карант
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