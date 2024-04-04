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11:30, 4 апреля 2024Россия

Глава российского села ради одной цели проплыл по затопленной улице

Глава алтайского села проплыл по улице, чтобы указать на бездействие властей

Глава села Солнечное в Алтайском крае Алексей Дуров проплыл по затопленной улице ради одной цели. Россиянин решил таким образом указать на бездействие властей. Его поступок попал на видео, соответствующие кадры разместил Telegram-канал Mash Siberia.

На представленном ролике видно, как глава села вплавь пересекает одну из территорий. По словам Дурова, районные власти лишь создают видимость, будто решают проблему с водой, заполнившей систему канализации, дворы и подвалы жилых домов.

Как отметил глава алтайского села, привезенная техника берет воду в одном месте и перекачивает в другое. Жидкость, как утверждает Дуров, несколько суток просто перегоняется по кругу.

В свою очередь губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался перед президентом России о том, что ситуация якобы стабилизируются, а вода постепенно уходит.

До этого в Алтайском крае вводили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка. Талые воды подтопили уже 139 домов и 816 дворов.

Ранее в МЧС рассказали о последствиях весеннего паводка для 22 регионов России.

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