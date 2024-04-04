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21:49, 4 апреля 2024Мир

Карлсон резко раскритиковал Конгресс из-за ВСУ

Карлсон назвал позором незнание Конгресса США данных о числе погибших бойцов ВСУ

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Некоторые члены Конгресса Соединенных Штатов Америки не имеют представления о том, сколько военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в результате конфликта, считает журналист Такер Карлсон. Он обрушился в социальной сети X с резкой критикой на конгрессменов, которые намерены отдать свои голоса за выделение помощи Киеву.

«Спросите кого-нибудь в Конгрессе, кто планирует голосовать за выделение еще миллиардов для Украины на следующей неделе: сколько украинцев уже погибли? Они понятия не имеют. А затем задайтесь вопросом: как можно финансировать армию другой страны, но даже не знать, сколько военных погибли в конфликте, который вы оплачиваете? Позор», — возмутился журналист.

Ранее обозреватель Джуд Руссо заявил, что идея Конгресса о выделении средств Киеву представляет собой попытку нажиться на обычных налогоплательщиках из США под предлогом благих намерений. Он объяснил, что экономика Украины была разрушена еще до начала конфликта.

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      Маргарита Пименова
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