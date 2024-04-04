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08:11, 4 апреля 2024Мир

Конгрессвумен украинского происхождения высказалась против помощи Киеву

WSJ: конгрессвумен Спарц, родившаяся на Украине, выступила против помощи Киеву

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

Член Палаты представителей США Виктория Спарц, родившаяся на Украине, выступила против выделения нового пакета помощи Киеву. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Республиканка из Индианы рассказала, что не поддерживает американский пакет помощи на 60 миллиардов долларов, средства из которого пойдут в том числе на оказание помощи Украине. «Мы не можем допустить этих бесконечных войн», — заявила Спарц.

Конгрессвумен также указала, что хочет от американского президента Джо Байдена более четкой стратегии в отношении участия США в конфликте и более пристального внимания к тому, на что идут выделенные в качестве помощи средства. Спарц отметила, что любая помощь Киеву должна предоставляться в виде кредита.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала нелепой и смехотворной помощь Украине в виде кредита. По ее словам, есть две страны, которым нужна помощь и которые в состоянии вернуть эти средства, — это Израиль и Тайвань.

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      Лина Пивоварова
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