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07:50, 4 апреля 2024Спорт

Косторная показала фигуру в бикини

Алена Косторная

Алена Косторная. Фото: @aliona_officialnew

Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала фотографии в купальнике в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

20-летняя спортсменка показала фигуру в красном бикини. Снимки были сделаны на отдыхе в Египте, где она находится вместе с мужем Георгием Куницей. Подписчики оценили красоту фигуристки и восхитились ей.

В январе 2023 года стало известно, что спортсменка тренируется в паре с Куницей в группе Сергея Рослякова. Фигуристка подчеркивала, что пока не перестроилась до конца, так как ей хочется все время прыгать. В августе того же года спортсменка вышла замуж за Куницу.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой.

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      Анастасия Борисова
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