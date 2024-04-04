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19:22, 4 апреля 2024Из жизни

Крысолов рассказал о крысе длиной с собаку

Профессиональный крысолов из Британии рассказал о крысе длиной с собаку

Фото: Brett Jordan / Unsplash

Профессиональный крысолов из Британии предупредил, что крысы становятся крупнее и умнее. Об этом он рассказал Daily Mirror.

29-летний специалист по борьбе с крысами Киран Сэмплер — бывший спортсмен. Он выдрессировал двух собак, терьеров Поппи и Пенни, ловить грызунов и с 2018 года избавляет дома и фермы от крыс. Киран владеет собственной компанией Vermicure Pest Control и модерирует в соцсетях страницу сообщества Yorkshire Rat Pack, где специалисты по борьбе с вредителями делятся друг с другом опытом.

Сэмплер рассказал, что самая большая крыса, которую он поймал, была 57 сантиметров в длину от головы до хвоста — вдвое больше длины собаки породы чихуахуа. По его словам, большинство крыс, которых он ловит, достигают 46 сантиметров в длину. «Крысы становятся крупнее, смелее и наглее. Их меньше беспокоят люди, кошки или что-то еще», — рассказал Сэмплер. Он считает причиной этих изменений большое количество мусора на улицах и ослабление контроля над популяцией крыс во время пандемии COVID-19.

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Семь лет работы убедили Сэмплера, что крысы очень умны и способны быстро адаптироваться к изменениям. Например, в городах они могут просыпаться рано утром, чтобы найти хороший источник пищи. ‌Кроме того, они разборчивы в еде, когда у них есть выбор, и обладают хорошей памятью.

Ранее сообщалось, что в США полчища крыс повадились проникать в хранилище улик полицейского управления Нового Орлеана, штат Луизиана, и есть наркотики. «Крысы едят нашу марихуану. Они все под кайфом!» — пожаловалась глава полицейского управления.

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      Антонина Черташ
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